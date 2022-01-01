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01.01.2022 04:00
Рубрика: Экономика

Продовольственные контрсанкции продлены еще на год

Текст: Татьяна Карабут
С 1 января 2022 года продовольственное эмбарго продлевается еще на год - до 31 декабря. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал еще в сентябре 2021 года.
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Контрсанкции продлены для "защиты национальных интересов", говорится в документе. Продэмбарго действует с августа 2014 года в отношении нескольких стран, которые ввели санкции в отношении России после присоединения Крыма. Запрет коснулся рыбы, мяса, овощей, фруктов и другого продовольствия. Список стран и продуктов неоднократно пополнялся. С августа 2015 года санкционная продукция подлежит уничтожению. Контрсанкции были введены сначала на год, но затем каждый год продлевались.

Фото: iStock
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Эксперты неоднократно признавали, что продовольственное эмбарго пошло России на пользу. Если по результатам 2013 года мы импортировали продовольствия на 43,3 млрд долларов, за семь лет цифра упала до менее чем 30 млрд долларов, в 2021 году импорт продуктов продолжил сокращаться. Продэмбарго не только сократило импорт продовольствия, но и подстегнуло развитие отечественного АПК. По итогам прошлого года в России впервые за всю историю объем экспорта продовольствия обогнал импорт, превысив 30 млрд долларов. В этом году к середине декабря Россия уже поставила за рубеж продовольствия на сумму более 34 млрд долларов. Значительно увеличился экспорт масложировой, мясной и молочной продукции, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности.

В первые полгода после введения продэмбарго на аналогичные санкционным продукты цены выросли почти на 30%. А россияне были вынуждены тратить дополнительно 4,4 тыс. рублей ежегодно. Такие расчеты были сделаны Институтом Гайдара, РАНХиГС и Всероссийской академией внешней торговли Минэкономразвития. Но затем понемногу ситуация выровнялась, и во многих отраслях начался бурный рост производства. По подсчетам Минсельхоза, только в 2014 году в АПК было привлечено 1,4 трлн рублей инвестиций. В итоге, например, импорт мяса сократился примерно на 90%. Сыров и творога стали завозить меньше на 50%.

Однако сейчас еще наблюдается недостаток отечественной продукции по некоторым позициям в молочной отрасли, а также по овощам и фруктам. Последних мы производим менее 50% от потребности.

Экономика ВЭД Санкции и антисанкции

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