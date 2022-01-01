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01.01.2022 15:42
Рубрика: Власть

Пушков оценил призыв по поводу списка антироссийских санкций

Текст: Татьяна Замахина
Призыв к публикации антироссийских санкций нацелен на подрыв переговоров РФ с США. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя предложение на эту тему.

Ранее стало известно, что группа бывших американских дипломатов и сотрудников в сфере национальной безопасности США призвала президента Джо Байдена опубликовать список санкций, которые Вашингтон будет готов немедленно ввести против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Уточняется, что это должен быть "список основных и самых болезненных санкций, которые немедленно будут применены в случае нападения на Украину".

Фото: РИА Новости
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"Публикация списка антироссийских санкций, которую требуют от Байдена экс-послы США в Москве Вершбоу и Макфол, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности", - заявил Пушков.

По его оценке, именно это - главное предназначение. "Это не только средство давления на Москву, но и срыва диалога", - выразил мнение сенатор.

По информации Кремля, президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США ранее сделал серьезное предупреждение американскому лидеру. Российский президент указал, что антироссийские санкции станут серьезной ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений.

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