Путин освободил Абелина от должности помощника секретаря Совбеза РФ

Президент РФ Владимир Путин освободил Александра Абелина от должности помощника секретаря Совета Безопасности РФ. Соответствующий указ размещен в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Абелина Александра Павловича от должности помощника секретаря Совета безопасности Российской Федерации", - говорится в документе.

Абелин занимал должность помощника секретаря СБ РФ с декабря 2016 года. А до этого он работал в Минэкономики России, в Экономическом и Экспертном управлениях президента РФ, а также в аппарате правительства.