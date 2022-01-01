Путин присвоил госнаграды дипломатам

Президент России Владимир Путин наградил подписал указ о награждении дипломатов.

Орденом дружбы награждены посол РФ в Канаде Олег Степанов и гражданин Германии Хельмут Хан - председатель общественной организации "Форум имени Р. Коха и И.И. Мечникова".

Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев получил Орден Почета.

Кроме того, глава государства подписал указ о награждении строителей Байкало-Амурской магистрали (БАМ) за вклад в строительство социально значимых объектов. Специалисты получили ордена "За заслуги перед Отечеством" разных степеней и другие награды.