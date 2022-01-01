В аэропортах Москвы отменено более 90 рейсов

Ситуация в аэропортах Москвы после вчерашних массовых задержек рейсов стабилизировалась. Однако десятки вылетов отменены, сообщает сервис "Яндекс. Расписание".

Основная масса отмененных вылетов приходится на Шереметьево, где из расписания исключено 85 рейсов. В Домодедово и Внуково - единичные отмены. При этом задержек практически нет, аэропорты вернулись к обслуживанию рейсов по расписанию.

Ранее сообщалось, что 31 декабря из-за сложных метеоусловий было отменено и задержано более 200 рейсов.