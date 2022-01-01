В Новосибирске задержали подозреваемого в убийстве девушки в лифте

В Новосибирске силовики задержали подозреваемого в жестоком убийстве 23-летней девушки.

30 декабря в полицию поступило сообщение о конфликте между молодой парой в подъезде дома по улице Печатников в Советском районе города Новосибирска. Парень набросился с ножом на выходящую из лифта девушку. Прибывшая по адресу группа обнаружила на лестничной тело 23-летней женщины с ножевыми ранениями. Убийца с места происшествия скрылся.

- ​Оперативники шли по следу злоумышленника, отслеживая его путь​ передвижения, устроив засады в нескольких местах его возможного появления, - сообщает УМВД России по Новосибирской области. - Подозреваемый был​ задержан 1 января 2022 года в Советском районе города Новосибирска. ​

Как было установлено, 25-летний безработный житель поселка Краснообска ранее проживал вместе с погибшей девушкой.

- П​о версии следствия, между подозреваемым и потерпевшей по возник конфликт, в ходе которого он нанес не менее шести колото-резаных ранений своей знакомой, - сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

Расследование уголовное дела продолжается.