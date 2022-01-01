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01.01.2022 14:54
Рубрика: Общество

В Петербурге умерла режиссер "Лунтика" и "Смешариков" Галина Воропай

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Галина Воропай/vk.com Фото: Галина Воропай/vk.com
Фото: Галина Воропай/vk.com

В Петербурге скончалась известная мультипликатор, режиссер Галина Воропай, об этом сообщает кафедра режиссуры мультимедиа и анимации СПбГИКиТ.

Отмечается, что Галина Воропай ушла из жизни в ночь с 29 на 30 декабря.

Галина Воропай по первой профессии реставратор, по второй - учитель. Курсы художника-аниматора она окончила в 2002 году на студии "Мельница", здесь же осталась работать. Ее первой лентой в качестве художника-аниматора стала картина "Кот и лиса" в 2004 году. Тогда же она приняла участие в создании мультфильма "Алеша Попович и Тугарин Змей", первого из серии анимационных лент про русских богатырей. Этот мультфильм стал для студии прорывом, положил начало целой серии мультфильмов, которые полюбили взрослые и дети.

В 2006 году стартовал сериал "Лунтик", Галина Воропай была его режиссером. Также под ее руководством вышло несколько сезонов сериала "Барбоскины" и "Смешариков".

В 2016 году Галина Воропай стала также вести преподавательскую деятельность в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения, в последние годы она была заместителем заведующего кафедрой режиссуры мультимедиа и анимации.

В регионах Общество Утраты Культура Кино и ТВ Анимация Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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