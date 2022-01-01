На Кубани в новогоднюю ночь родились 53 малыша

В Новый год на Кубани появились на свет 53 малыша. Об этом сообщил министр здравоохранения края Евгений Филиппов, который первого января принял роды в городе-курорте Сочи.

"Продолжая новогоднюю традицию, первый день Нового года я провел в Центре охраны материнства и детства города Сочи, - написал глава миндзрава Кубани на своей странице в соцсети. - Принял роды - женщине по экстренным показаниям необходимо было сделать кесарево сечение. Родился мальчик весом 3400 граммов и ростом 53 сантиметра. Сейчас новорожденный и мамочка чувствуют себя хорошо. Всего в новом году в Сочинском перинатальном центре родились четыре ребенка".

В Краснодаре под бой курантов появились на свет 11 мальчиков и 12 девочек. Всего на Кубани в эту праздничную ночь с 31 декабря до 8 утра родились 28 мальчиков и 25 девочек. Одну двойню приняли врачи перинатального центра Новороссийска.

Евгений Филиппов отметил, что акушерские отделения в крае обеспечены всем необходимым оборудованием для оказания самой передовой медицинской помощи женщинам и детям. Ежегодно кубанские врачи успешно выхаживают более 120 детей, рожденных с низкой и экстремально низкой массой тела.

Кстати

Кубань стабильно находится в тройке лидеров по числу рождения детей после Москвы и Московской области. Всего в течение 2021 года на Кубани на свет появились почти 60 тысяч малышей: 29 тысяч девочек и 31 тысяча мальчиков, из них 700 двоен, четыре тройни и одна четверня.