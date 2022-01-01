В США назвали пять самых опасных видов российского оружия

Американские СМИ выделили пять "самых смертоносных" видов российского оружия.

Как сообщает издание 19Fortyfive, речь, в частности, идет о беспилотном подводном аппарате с ядерной энергоустановкой "Посейдон". В публикации он описывается, как ядерная торпеда размером с автобус и с огромным радиусом действия.

"Это оружие пугает, потому что оно может быть нацелено на прибрежные города США. Россия планирует запустить "Посейдон" с подводной лодки К-329 "Белгород"", - говорится в публикации. При этом отмечается, что если "Посейдон" будет двигаться очень медленно, его окажется трудно обнаружить. Ядерную торпеду можно запустить и из контейнера на морском дне.

ЗРК С-400 "Триумф" также впечатлил автора публикации своей мощью. "Он может не только уничтожать пилотируемые самолеты и дроны противника, но также использоваться против крылатых ракет и баллистических ракет на расстоянии до 400 километров. С-400 - это вариант нового поколения "рабочей лошадки"", - пишет 19Fortyfive.

Издание выделяет и российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1", вооруженный ракетами и зенитным орудием. "Помимо самолетов, "Панцирь" может уничтожать приближающиеся баллистические и крылатые ракеты и высокоточные боеприпасы", - отмечает 19Fortyfive.

В число наиболее опасных российских военных разработок издание включило ударный вертолет Ми-28НМ, который способен наносить удары ночью и развивает скорость до 300 км/ч. При этом, как отмечает автор публикации, машина "вооружена до зубов". В частности, говорится о различных вида ракетного вооружения, противотанковых ракетах и 30-мм пушке. Вертолет может применяться при любой погоде и прекрасно подходит например, для использования в пустынях на Ближнем Востоке. Ми-28НМ взаимодействует с наземными подразделениями, чтобы эффективнее обнаруживать цели.

19Fortyfive также описывает межконтинентальную баллистическую ракету РС-24 "Ярс". Она несет несколько боевых блоков. При этом такие ракеты могут запускаться из шахтных установок или с подвижного ракетного комплекса. Обнаружить их сложно, а подготовка ракеты к запуску занимает всего семь минут.