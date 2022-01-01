Детям в Сирии вручили новогодние подарки из Югры

Новости

Почему Минск вынужден вводить эмбарго на ряд продтоваров 13:50
Стайеры из Эфиопии установили два рекорда мира в последние часы 2021 года 13:39
Овечкин назвал "крутым" свой рекорд по голам в большинстве в НХЛ 12:38
Россияне с 1 января будут платить налог на вклады, превышающие млн рублей 12:33
ВОЗ признала компьютерную игроманию болезнью 12:27
Оперштаб: В Москве выявлено 2 472 новых случая COVID-19 12:06
Лукашенко обратился с новогодним посланием к белорусскому народу 12:01
СК возбудил дело после гибели пяти человек в пожаре под Иркутском 11:57
Глава СК поручил изучить доводы противников концерта в Новосибирске 11:48
На Сахалине и Курилах в праздники будут дежурить более тысячи военных 11:35
В Сочи курортный сбор увеличился до 50 рублей в сутки 11:30
Более 70 кораблей и судов ВМФ России встретили Новый год в море 11:21
В Японии планируют создать вакцину с пожизненной защитой от COVID-19 11:16
В Киргизии приостановили вещание нескольких российских телеканалов 11:10
Лидер КНДР Ким Чен Ын: 2022-й станет годом "смертельной схватки" 11:04
В аэропортах Москвы отменено более 90 рейсов 10:42
Александр Овечкин признан третьей звездой дня в НХЛ 10:39
МЧС России установило критерии для определения чрезвычайных ситуаций 10:38
Тест: Хорошо ли вы знаете новогодние фильмы? 10:30
Москву ожидает похолодание в первую неделю нового года 10:14
Переводчики и психологи начнут работать в 2022 году в дежурных сменах "112" 10:12
В Швейцарии с 1 января можно свободно менять пол и имя в официальных документах 09:50
Гинцбург рассказал, как питаться вакцинированным от коронавируса 09:50
NASA предупредило о приближении к Земле двух гигантских астероидов 09:41
В Москве повысилась кадастровая стоимость недвижимости 09:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
01.01.2022 12:41
Рубрика: Общество

Детям в Сирии вручили новогодние подарки из Югры

Текст: Ольга Медведева

Российские конфеты и игрушки, наборы для творчества и канцелярские товары получили дети живущих в Сирии россиян и сотрудников силовых структур арабской республики, сообщает портал ugra-news.ru.

На Сахалине и Курилах в праздники будут дежурить более тысячи военных

Тысячи подарков собрали общими усилиями 15 силовых ведомств округа. УВД и прокуратура, следственный комитет и Росгвардия, Роспотребнадзор и Рыбоохрана объединились, чтобы порадовать малышей в далекой стране.

Нашим соотечественникам в Сирии подарки вручили на новогоднем празднике в храме. Для детей местных силовиков организовали доставку посылок в провинцию Хомс. Среди подарков были амулеты народов Севера и предметы с символикой Югры.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Новый год

Главное сегодня

Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
Коммуналка подорожает с середины года
За сутки в России подтвержден 19 751 случай COVID-19 в 85 регионах
На оружие станут выдавать электронные лицензии
Овечкин вошел в топ-25 лучших бомбардиров НХЛ за все время
Что изменилось в противоковидных правилах и мерах
Православный календарь на 2022 год