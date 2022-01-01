Детям в Сирии вручили новогодние подарки из Югры

Российские конфеты и игрушки, наборы для творчества и канцелярские товары получили дети живущих в Сирии россиян и сотрудников силовых структур арабской республики, сообщает портал ugra-news.ru.

Тысячи подарков собрали общими усилиями 15 силовых ведомств округа. УВД и прокуратура, следственный комитет и Росгвардия, Роспотребнадзор и Рыбоохрана объединились, чтобы порадовать малышей в далекой стране.

Нашим соотечественникам в Сирии подарки вручили на новогоднем празднике в храме. Для детей местных силовиков организовали доставку посылок в провинцию Хомс. Среди подарков были амулеты народов Севера и предметы с символикой Югры.