Умер актер Сергей Сакания

30 декабря скончался советский актер театра и кино Сергей Викторович Сакания. О смерти народного артиста Абхазии сообщается на сайте министерства культуры республики.

Министр культуры Республики Абхазия Гудиса Агрба выразил соболезнования в связи со смертью артиста.

"Прискорбной новостью стал уход из жизни любимого разными поколениями замечательного актера Сергея Сакания, на протяжении сорока лет сыгравший огромное количество ролей в различных спектаклях по пьесам абхазских драматургов", - говорится в сообщении ведомства. Причина смерти не названа.

Сергей Сакания родился 19 января 1935 года. В 1964-1974 году служил в Сухумском грузинском театре имени Гамсахурдиа, с 74-го - актер Абхазского драматического театра.

Экранный дебют - 1969 год, продавец газированный воды Давид в детской ленте "Время счастливых находок" - экранизации рассказов Фазиля Искандера. Далее - историческая картина "Белый башлык", "В ночь на новолуние", "Колокол священной кузни", социальная драма "Сувенир".