В новогоднюю ночь хулиганы во Франции сожгли 874 автомобиля

Глава французского МВД Жеральд Дарманен сообщил, что в новогоднюю ночь по всей Франции были подожжены сотни автомобилей. Но, по его словам, беспорядки были меньше, чем в предыдущие годы. По словам министра внутренних дел Жеральда Дарманина, было подожжено 874 автомобиля, что почти на 450 автомобилей меньше, чем в новогоднюю ночь позапрошлого года.

По данным немецкого агентства DPA, недавно во Франции было проведено исследование, которое показало: автомобили в этой стране в канун Нового года поджигали с начала 1990-х. Выяснилось, что особенно это явление распространено в бедных районах. Причины у хулиганов самые разные: от личных неурядиц до гнева на политиков. Число подожженных автомобилей было особенно велико на рубеже 2007/2008 годов, когда президентом стал Николя Саркози. Также оно резко возросло в разгар протестов "желтых жилетов" при президенте Эмманюэле Макроне.

Жеральд Дарманен также рассказал, что в минувшую ночь полиция задержала 441 человека. По меньшей мере, двое сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения, потому что в них стреляли фейерверками. Всего более 95 тысяч полицейских и жандармов дежурили, чтобы обеспечить соблюдение правил по предотвращению распространения коронавируса.