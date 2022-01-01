В РВИО считают популярную за рубежом игру "Илья Муромец" "мягкой силой"

Число скачиваний компьютерной игры "Илья Муромец", созданной при участии Российского военно-исторического общества (РВИО), превысило 500 тысяч. Игра посвящена первому в мире русскому стратегическому бомбардировщику, воевавшему в небе Западной Украины в период Первой мировой войны.

Самолёт стал первым в мире бомбардировщиком, поставившим рекорд высоты - 2 тысячи метров. Авиастимулятор позволяет "полетать" на предшественнике современных самолётов стратегической авиации, настоящем тяжеловозе, установившем рекорд грузоподъёмности. Как рассказывается на сайте РВИО, четыре первых "Муромца", созданные к началу Первой мировой, были переданы в Императорский военно-воздушный флот. На их базе была сформирована первая в мире эскадра бомбардировщиков, которая в годы войны выросла до шести десятков боевых единиц.

Другие участники военного конфликта представлены в игре самолётами германских и Австро-Венгерских ВВС.

Неожиданностью стало то, что военно-историческая игра пользуется наибольшей популярностью за границей. По статистике скачиваний, топ-10 стран выглядит следующим образом: США - 27 процентов, Великобритания - 8 процентов, Россия - 7 процентов, Германия - 7 процентов, Бразилия, Франция - по 4 процента, Австралия, Китай и Польша - по 3 процента.

Таким образом большая часть загрузок идет из стран Запада, причем США идут с большим отрывом. В РВИО убеждены, что "Илья Муромец" стал инструментом "мягкой силы".

- Мы рады сотрудничеству с Российским военно-историческим обществом в рамках этого проекта. Это уникальная возможность применить наш опыт и знания в области авиации того периода на практике. Первая Мировая война, в особенности события на Восточном фронте, крайне редко освещаются в играх. В арсенале нашей команды богатый опыт в создании авиасимуляторов и множество передовых наработок - продвинутая физическая модель, самые современные системы моделирования полёта и баллистики. Для нас это не просто игра - это возможность познакомить современную аудиторию с легендарным самолётом, созданным великим русским авиаконструктором Игорем Ивановичем Сикорским. Мы хотим расширить границы жанра и привлечь новую аудиторию - игроков, которые только начинают знакомство с авиасимуляторами, - цитирует продюсера проекта "Илья Муромец" Альберта Жильцова сайт РВИО.