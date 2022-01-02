Безжалостный нынче юбилей. Взрыв цен января 1992 года, ровно 30 лет тому назад, окончательно добил наши сбережения. Как к нему относиться? До сих пор многие считают, что это был заговор, вредительство, диверсия. Другие - что шоковое, разовое освобождение цен было вынужденным шагом, спасло нас от голода и без него нельзя было обойтись. Но была ли другая дорожка? Этот вопрос стоит уже десятилетия. Была ли хоть какая-то возможность не резать так по-мясницки наши сбережения? Тем более что в январе 1991 г. по семьям уже прошлась павловская денежная реформа. В апреле 1991 г. "сверху" резко повысили розничные цены. А впереди еще была денежная реформа 1993 года. Бей семейные деньги, режь и кромсай!

11 декабря 1991 года. Для пенсионеров ежедневный рост цен был ежедневным стрессом. Фото: И. Знотиньш / ТАСС

Как все было устроено в директивной экономике СССР? Подавляющая часть товаров завозилась в города и поступала в государственные магазины согласно выделенным сверху фондам/лимитам и установленным, тоже сверху, ценам. В 1991 г. все эти вертикали разрушились. Никто никому ничего не хотел поставлять. Закупки продовольствия государством и импорт сократились на десятки процентов.

Архивы завалены телеграммами и письмами осени - зимы 1991 -1992 гг. правительству и президенту. "Помогите! Не завезли, не оплатили, отказались поставлять, не выполнили план по завозу, не доставили по импорту"! Собчак из Петербурга, ноябрь 1991 г.: "Сложилась критическая ситуация в части обеспечения населения города продуктами питания по талонам". Лужков из Москвы, декабрь 1991 г.: "Запасы товаров в розничной и оптовой торговле практически отсутствуют". В архиве Гайдара десятки отчаянных призывов дать зерно, муку, хлеб, мясо из множества регионов России.

25 декабря 1991 г. Очередь в продуктовый магазин в Москве. Фото: Станислав Панов/ТАСС

Вот дневниковая запись. "24 декабря 1991 года. Сейчас Москва пустая. Полки в магазинах пустые. Мать с отцом стоят по 4-6 часов за продуктами, мы живем на "заказах", которые мне выдают на работе. Масла нет, сметаны, творога нет. За молоком - убить могут. А вот рынок: мясо - 100 руб/кг… масло - до 200, и его нет… колбаса 80-150 (копченая), 30 - вареная. Вещей нет никаких. В коммерческом обувь мне 600-2000, зимние женские сапоги - 3500, и то нет, шубы - 30 000, холодильник - 15 000, телевизор - 8000-10 000…" (Р. Шамгунов). Сравните - средняя зарплата в 1991 г. 548 рублей в месяц (Росстат).

А как спастись от голода? Разморозить цены, пусть сами их назначают, пусть закупают товар где угодно и пусть торгует тоже кто угодно. Пусть сами, не сверху, назначают зарплаты, они тоже будут расти, и как-то все это сбалансируется, и все магазины заполнятся. Но есть, правда, маленькая закавыка. 28 октября 1991 г. в обращении президента РСФСР к Съезду народных депутатов РСФСР была поставлена задача размораживания цен "уже в текущем году". Чем ответила торговля? Ушки на макушке! 3 декабря 1991 г. указом президента РСФСР объявлено, что цены освобождаются со 2 января 1992 г. Объявлено за месяц до того! Что сделает любой торговец, от мала до велика, когда он знает, что через месяц сможет свободно повысить цены, ибо о снижении речь, конечно, не шла, и цены на рынках были кратно выше государственных, и там, на рынках, было всё? Что он будет делать?

Цены в 1992 г. выросли в 260 раз. Падение реальных доходов населения - почти в два раза

Все знают - "что". Он обязательно будет придерживать товар, чтобы выкинуть его на прилавки по свободным, т. е. высоким ценам. Пока же в дневниках пишут:

"4 декабря. По "заказу" сегодня "давали" - или подавали на бедность? - пакет ржаной муки и грузинский чай. Совсем охренели. 29 декабря. Утром я поехала домой. За хлебом была жуткая очередь на улице - загибалась за угол дома! А после обеда хлеба уже совсем не было" (Т. Коробьина, 80 лет). Голод! "Перед отпуском цен склады были забиты всем от продуктов до металла и стройматериалов. Я тогда как раз этим занималась" (И. Власова). Это еще одна дневниковая запись.

"Перед отпуском цен склады были забиты всем от продуктов до металла и стройматериалов". Фото: ТАСС

Так "недопоставки" сомкнулись со спрятанным товаром, чтобы превратиться в чудо шоковой терапии. И правда - чудо! "2 января часа в три… зашел в колбасный магазин на Солянке. На прилавке красовались пять сортов сырокопченых колбас и немало других деликатесов… Выбрал свежайшую микояновскую салями и великолепную сырокопченую грудинку с ярлычком от 26 декабря 91 года. Ничего лучше тех копченостей больше в российской торговле не встречал..." (Н. Иванов).

Что в итоге? Полки постепенно заполнялись товарами еще 4 -5 месяцев. Цены в 1992 г. выросли в 260 раз. Падение реальных доходов населения - почти в два раза. Число родившихся меньше 1991 г. на 12%. Число умерших больше 1991 г. на 7%. Естественная убыль населения в 1992 г. - 220 тыс. чел. (в 1991 г. прирост в 104 тыс. чел.). Ожидаемая продолжительность жизни уменьшилась на 1 год (Росстат).

С какими огромными потерями людей совершает Россия каждый свой поворот. И как страстно желается, чтобы ужас такого ­поворота был в последний раз

А можно ли было по-другому? Да, если бы пять лет "перестройки" во главу угла в реформах ставились качество жизни, сытость народа. Если бы наши деньги не считались "денежным навесом" - никаких отъемов, никаких денежных реформ. Если бы случилось всё наоборот - сначала накормить, насытить, и только в меру этого любые другие степени свободы. Никаких "нужно потерпеть". Если бы в двухсекторной экономике не рывком, а шаг за шагом нарастала бы свобода делать, ставить свои цены, продавать. Если бы госторговля по кусочкам, а не шоком продвигалась к воле! И если бы никто и никогда не объявлял заранее всё то, что неизбежно заставляет скрывать товары.

Как трудно дышать, когда думаешь, с какими огромными потерями людей совершает Россия каждый свой поворот. И как страстно желается, чтобы ужас такого поворота был в последний раз, чтобы мы раз и навсегда затвердили главный урок - все, что делается, должно быть только ради нас самих.