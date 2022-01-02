Имперская "Красная звезда": как появился первый советский дирижабль

В 1920 году советское правительство на исходе Гражданской войны решило пополнить свой воздушный флот дирижаблями. Поскольку промышленность лежала в руинах, то на первых порах решили воспользоваться царским наследием.

В дореволюционной России первый отечественный дирижабль поднялся в небо в 1908 году. Его построили после изучения зарубежного опыта, главным образом французского. Первый дирижабль носил банальное название "Учебный". Оно говорило о его действительном назначении: на нем навыкам управления обучались будущие пилоты аэропланов. "Учебный" имел длину 40 метров и передвигался со скоростью 21 км/ч.

Второй дирижабль решено было не строить, а купить готовый за границей - в той же Франции. Он был приобретен военным министерством и получил название "Лебедь" (длина 61 метр, скорость 36 км/ч).

Третий дирижабль - "Кречет", снова был отечественного производства. При длине в 70 метров он развивал скорость 43 км/ч.

К началу Первой мировой войны в России флот дирижаблей по разным данным составлял 21-23 единицы. Из них, как установлено точно (все данные и названия известны) 8 были отечественного производства, а остальные закуплены во Франции, Германии, Англии и Швеции. Для сравнения: у Германии на тот момент было 18 дирижаблей.

Итак, в 1920 году пришедшие к власти большевики решили изучить возможность использовать дирижабли для своих военных нужд. Обследование хранилищ и складов дало плачевные результаты. Все летательные аппараты газобаллонного типа пришли в негодность из-за отсутствия должного ухода. Единственный дирижабль, который признали годным к ремонту, был Astra-XII, купленный в 1913 году во Франции. Этот аппарат успел повоевать, но в 1915 году был выведен в резерв, разобран и складирован.

После восстановления оболочки и гондолы на нем появилась надпись "Красная звезда". В ходе ремонтных работ на дирижабле перебрали всю механику и сделали новую подвеску. 23 ноября 1920 года в оболочку закачали газ и поставили в эллинг у деревни Сализи под Петроградом.

Основные характеристики дирижабля были таковы. Длина - 78 метров, грузоподъемность около 5,5 тонн. Два двигателя давали скорость 59 км/ч. На борт "Красной звезды" могло подняться до 12 человек.

Испытательные полеты начались по одним данным в самом конце декабря, по другим - 3 января 1921 года. Было сделано шесть вылетов, в которых "Красная звезда" провела в воздухе 16 часов. К сожалению, седьмой полет закончился катастрофой.

После этого к теме дирижаблестроения в СССР долго не возвращались. А в 1932 году, наряду с другими серийными, был построен одноименный дирижабль. Его "судьба" была более удачный. Новая "Красная звезда" известна также под аббревиатурой В-3. Этот аппарат успешно и интенсивно использовался более 4 лет и в конце 1936 года был выведен из эксплуатации.