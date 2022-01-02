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02.01.2022 08:30
Рубрика: Экономика

Молодых сотрудников переводят на электронный документооборот

Текст: Алексей Дуэль
Обязать использовать электронные документы вместо бумажных новых сотрудников, которые впервые устраиваются на работу, могут руководители организаций. Такое право у них появилось с 1 января 2022 года, когда вступили в силу поправки к Трудовому кодексу.

Использовать электронный документооборот или по старинке все писать на бумаге, решает руководство. Сотрудники со стажем могут сами определять, как им удобнее вести дела.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Но для новичков альтернативы больше нет, объяснили в Минтруде. Если начальники сказали писать все служебные записки на компьютере, значит, так поступать и придется.

Такой порядок касается и ознакомления устраивающегося на работу человека с локальными актами, и трудового договора, и других документов.

Чтобы поставить свой автограф, работнику потребуется электронная подпись. Расходы по ее оформлению, если человек ранее сам не обзавелся таким атрибутом, несет работодатель.

Единственный документ, оставшийся только в бумажном виде, - журнал инструктажа по охране труда. Без росписи в нем допускать человека до работы нельзя, электронной альтернативы не предусмотрено, что может помешать вводу в строй удаленного сотрудника, живущего в другом городе.

По заявлению сотрудника, работодатель по-прежнему обязан выдать все документы, связанные с его работой, распечатанные на бумаге.

Экономика Работа Digital Интернет Правительство Минтруд

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