Молодых сотрудников переводят на электронный документооборот

Обязать использовать электронные документы вместо бумажных новых сотрудников, которые впервые устраиваются на работу, могут руководители организаций. Такое право у них появилось с 1 января 2022 года, когда вступили в силу поправки к Трудовому кодексу.

Использовать электронный документооборот или по старинке все писать на бумаге, решает руководство. Сотрудники со стажем могут сами определять, как им удобнее вести дела.

Но для новичков альтернативы больше нет, объяснили в Минтруде. Если начальники сказали писать все служебные записки на компьютере, значит, так поступать и придется.

Такой порядок касается и ознакомления устраивающегося на работу человека с локальными актами, и трудового договора, и других документов.

Чтобы поставить свой автограф, работнику потребуется электронная подпись. Расходы по ее оформлению, если человек ранее сам не обзавелся таким атрибутом, несет работодатель.

Единственный документ, оставшийся только в бумажном виде, - журнал инструктажа по охране труда. Без росписи в нем допускать человека до работы нельзя, электронной альтернативы не предусмотрено, что может помешать вводу в строй удаленного сотрудника, живущего в другом городе.

По заявлению сотрудника, работодатель по-прежнему обязан выдать все документы, связанные с его работой, распечатанные на бумаге.