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02.01.2022 07:56
Рубрика: Власть

Новые законы 2022 года: 100 тысяч за рождение и оплата дороги в роддом

Текст: Татьяна Дмитракова (Улан-Удэ) , Дина Непомнящая (Якутск) , Михаил Пинкус (Челябинск)
Многие российские регионы в этом году дополнительно выделяют деньги на социальную защиту. В том числе это касается и семей с новорожденными детьми, беременных женщин. Корреспонденты "Российской газеты" рассказали о таких новых законах в некоторых регионах, которые вступили в силу в январе 2022 года.
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

6222 рубля на второго ребенка

В 2022 году в Челябинской области на социальную защиту населения дополнительно направят 4,7 миллиарда рублей. В том числе и на новые меры поддержки семей с детьми.

Малообеспеченным, в которых родится второй ребенок, начнут выплачивать пособие в течение первого года жизни малыша в размере половины регионального прожиточного минимума на ребенка (6222 рубля). А семьям, воспитывающим детей с диагнозом "фенилкетонурия", по пять тысяч рублей на приобретение низкобелковых и безбелковых продуктов питания.

Кроме того, многодетной теперь будет считаться семья с тремя и более детьми (в том числе, старше 18 лет), обучающимися в образовательных организациях по очной форме, но не более чем до 23-летнего возраста. По расчетам властей, до 1,5 тысячи семей смогут сохранить свой статус.

Юбилейные дети

Поддержка материнства и детства стала главной целью в Республике Саха (Якутия) на 2022 год. Глава региона Айсен Николаев объявил его в регионе Годом матери.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Меняются правила получения детских выплат

К тому же этот год - знаковый для республики, она будет отмечать свое столетие. И как подарок к юбилею для жителей, глава Якутии своим указом утвердил новый целевой капитал - "Дети столетия" в размере 100 тысяч рублей. Претендовать на него смогут родители всех малышей, которые появятся на свет в 2022 году.

Жители региона, узнав о таком решении, поддержали его. А некоторые в соцсетях в шутку заявили, что пришло время поработать над пополнением в семье.

Денежный капитал для новорожденных не единственная приятная новость. Много планов на 2022 год касаются многодетных. Глава региона предложил полностью освободить такие семьи от налога на имущество физлиц.

Еще одно важное изменение - в два раза будет увеличен базовый размер вознаграждения для семей, воспитывающий приемных детей. Сейчас в 233 таких семьях воспитываются 634 ребенка.

Поддержка материнства и детства сможет помочь Якутии достигнуть амбициозной цели - стать регионом с населением не менее миллиона человек. "Я надеюсь, что это произойдет уже в юбилейном году", - говорит Айсен Николаев.

Беременным оплатят полет в роддом

В Бурятии в 2022 году будут компенсировать расходы на оплату авиаперелета в Улан-Удэ и обратно беременным женщинам из группы высокого риска, постоянно проживающим на севере республики - в городе Северобайкальск, Северо-Байкальском и Муйском районах.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Многодетные семьи смогут оформить единовременную выплату через "Госуслуги"

Женщин, у которых беременность протекает негладко, будут отправлять для плановой госпитализации в республиканский перинатальный центр в Улан-Удэ. Быстрее всего - за час с небольшим - будущих мам можно доставить самолетом из аэропортов поселков Нижнеангарск и Таксимо. Цены билетов по дальневосточным меркам не слишком высоки: 12-15 тысяч рублей за перелет туда-обратно. Но эти суммы совсем не лишние в бюджете семьи, которая ждет ребенка.

За компенсацией можно обратиться в течение шести месяцев от даты родов, при этом малыш должен появиться на свет не ранее 1 января 2022 года.

О других законах читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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