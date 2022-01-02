Полиция в Амстердаме разогнала протестующих c помощью дубинок и собак

В Амстердаме прошла несанкционированная акция протеста ковид-диссидентов, во время которой произошли столкновения с полицией. Стражи порядка использовали против митингующих дубинки, передает Reuters. А РИА Новости сообщает о служебных собаках, задействованных при сдерживании толпы.

Ранее муниципалитет Амстердама, прокуратура и полиция запретили проводить 2 января демонстрацию против ограничений для борьбы с ковидом, поскольку организаторы не брались обеспечить безопасность мероприятия с эпидемической точки зрения. Они заявили 25 тысяч участников. Мэр Амстердама Фемке Халсема издала приказ о чрезвычайном положении, уполномочив полицию очистить центральную Музейную площадь.

Протестующие, которые в большинстве своем не носили масок и не соблюдали дистанцию, а также проигнорировали приказ не проводить марш. Они прошлись по главной улице с музыкой и желтыми зонтами, ставшими символом протестов.

Напомним, 19 декабря в Нидерландах была введена внезапная и максимально жесткая изоляция как минимум до 14 января. Правительство распорядилось закрыть все магазины, кроме продуктовых, а также рестораны, парикмахерские, тренажерные залы, музеи и другие общественные места.