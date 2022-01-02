В ДТП под Уфой погиб 9-летний ребенок

Неподалеку от города Благовещенска Республики Башкортостан, на 46-м километре автодороги Уфа - Янаул, в столкновении Renault Logan и Mitsubishi Pajero погибли трое и пострадали столько же человек.

Как сообщили в ГУ МЧС по РБ, среди погибших был 9-летний ребенок. Спасатели деблокировали пострадавших из поврежденных машин и отправили в городскую больницу № 21 Уфы.

В ГИБДД по РБ уточнили, что автомобили двигались во встречном направлении. Причины ДТП уточняются.

Это не единственная авария со смертельным исходом. Как сообщили в ГИБДД по РБ, в Янаульском районе на автодороге Янаул - Нефтекамск столкнулись Hyundai Creta и Kia Rio. Затем с Kia столкнулись Ford EcoSport и грузовик Volvo.

В результате ДТП водитель Kia скончался до приезда скорой, а его пассажира увезли в больницу. Водителя Hyundai Creta тоже госпитализировали. Причины ДТП выясняются.

Начальник УГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов предупредил водителей об ухудшении погодных условий - второй день в республике бушует снегопад и сильный ветер - и попросил воздержаться от поездок без острой необходимости.