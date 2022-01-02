В Ижевске из-за снегопада закрыли аэропорт

В Ижевске из-за сильного снегопада закрыли взлетно-посадочную полосу аэропорта. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Удмуртии.

Кроме того, из-за непогоды ограничено движение по трассе М-7 "Волга". Вынужденная мера затронула грузовые автомобили: им запретили движение на участке от границы с Пермским краем до границы с Татарстаном с 20.00 второго января по 01.00 третьего января по местному времени.

В это время коммунальные службы будут заниматься активной чисткой дорог от снега.