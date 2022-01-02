Спикер парламента Чечни предупредил о действующих от его лица мошенниках

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что от его лица в Instagram действуют мошенники.

По его словам, злоумышленник создает фейковые страницы, выпрашивает фотографии у доверчивых девушек, а затем шантажирует их и вымогает деньги.

Политик сообщил, что ему известно о случаях давления и вымогательства через виртуальные платежные системы крупных сумм денег.

"По этому поводу я обратился в специальные службы для принятия соответствующих мер. Мошенник, безусловно, будет найден! Как мы знаем, это дело времени", - добавил председатель регионального парламента Чечни.