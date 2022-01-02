На Кубани спасатели устраняют последствия затяжных дождей

В ряде населенных пунктов Кубани спасатели откачивают воду из подтопленных дворов и улиц. Так в Славянском районе подтопило 20 придомовых территорий. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, для откачки воды привлечены 32 человека личного состава и 14 единиц техники. Аналогичная ситуация в Анапе, где в результате продолжительных дождей произошло переувлажнение почвы, и в низинных участках скопилась вода.

Сообщается, что для ликвидации последствий стихии организовали расчистку русла реки Безымянной. Также сотрудники МЧС откачивают воду в станице Анапской по улицам Советской, Лермонтова, Зеленой, Станичной и в микрорайоне Алексеевка.

По информации администрации курорта, новый генплан муниципалитета предусматривает строительство сетей ливневой канализации протяженностью более тысячи километров, а также водоотводных каналов в сельских округах.