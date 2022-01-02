В Свердловской области без тепла остались более 17 тысяч человек

В Верхней Салде на Среднем Урале продолжают ликвидировать аварию на сетях, которая оставила без тепла 135 жилых домов, в которых проживают более 17 тысяч человек (это почти половина от населения городка), и 11 социальных объектов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, для аварийного ремонта магистральной тепловой сети понадобилось отключить горячее водоснабжение и отопление на улицах Спортивная, Устинова, Воронова, Энгельса, Восточная, Карла Маркса.

Представители ведомства добавили, что это временные трудности, ведь ремонт планируют закончить к позднему вечеру 2 января.-

В настоящее время на месте трудятся 18 специалистов и пять единиц техники, - говорится в сообщении. Кстати, сейчас уличная температура в Верхней Салде опустилась до шести градусов ниже нуля, ночью она будет -10 градусов.