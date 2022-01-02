Умерла актриса из "Этой замечательной жизни" Жанин Энн Руз

31 декабря на 85-м году жизни в своем доме в Лос-Анджелесе, скончалась Жаннин Энн Руз, бывшая актриса-ребенок, в 1946-м сыгравшая в "Этой замечательной жизни" Фрэнка Карпы.

Как уточнено, причиной смерти Роуз стало инфекционное заболевание брюшной полости.

Руз родилась в октябре 1937-го в Калифорнии и карьеру начала в восемь лет на радиошоу. Роль у Карпы стала для Жанин единственной в кино, хотя есть сведения, что Руз далее снялась в пилотном эпизоде сериала, который так и не был запущен в производство.

Покончив с шоу-бизнесом, Руз поступила в Калифорнийский университет Лос-Анджелеса и далее специализировалась на юнгианском психоанализе.