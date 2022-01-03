Новости

Фанаты нашли ошибку в фильме "Гарри Поттер 20 лет спустя" 12:08
Опубликован тизер весеннего спецвыпуска "Доктора Кто" 02.01.2022
Вокалистка группы The Party Тиффини Хейл умерла в 46 лет 02.01.2022
Вышел трейлер финального сезона "Жизнь после смерти" Рики Джервейса 02.01.2022
Умерла актриса из "Этой замечательной жизни" Жанин Энн Руз 02.01.2022

Актер из "Псих-аута" Макс Жюльен умер в день своего рождения

Новости
    03.01.2022, 12:41
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

1 января, в день своего 88-летия, скончался американский актер, продюсер, модельер и сценарист Макс Жюльен - Элвуд из "Псих-аута" Ричарда Раша, где его партнером был Джек Николсон, и создатель "Клеопатры Джонс" - культовой классики блэкспло.

Жюльен умер в своем доме в Лос-Анджелесе, передает Deadline со ссылкой на подтверждение от друзей артиста. Причина смерти не раскрывается.

Жюльен родился в Вашингтоне. Получив актерское образование, начал карьеру в нью-йоркском клубе. На экранах дебютировал в "Черном клановце" 1966-го.

В 73-м Жюльен сыграл главную роль в важнейшем для черной субкультуры фильме "Сутенер" (The Mack), R-ленте о противостоянии только что освободившегося из застенков молодого амбициозного, собственно, сутенера Голди коррумпированным полицейским. Цитаты из Max можно найти в кричалках практически всех важных рэперов - от ЭлЭл Кул Джея и Public Enemy до Снуп Догга.

Плюс на счету покойного "Отряд "Стиляги", "Напрямик", "Как стать игроком", "Один из нас", так далее.

Новости

"Одному из них осталось недолго": вышел трейлер "Острых козырьков" 02.01.2022
Умер актер Сергей Сакания 01.01.2022
Вышел новогодний спецвыпуск "Постановки" с Теннантом и Шином 01.01.2022
На 100-м году жизни умерла шестикратная лауреатка "Эмми" Бетти Уайт 01.01.2022
⧣ США
Фото: instagram.com/ andrewhvachss
Умер автор детективов Эндрю Ваксс 31.12.2021
Вышел трейлер-фичуретка новогоднего фильма "Гарри Поттер" 31.12.2021
⧣ утраты
Фото: Галина Воропай/vk.com
В Петербурге умерла режиссер "Лунтика" и "Смешариков" Галина Воропай 01.01.2022
Умер режиссер "Ералаша" Владимир Гориккер 31.12.2021
Умер актер из "Графа Монте-Кристо" и "Суспирии" Ренато Скарпа 31.12.2021
⧣ рэп
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Сергей Лазарев: Ольга Бузова - не певица 29.12.2021
Трое из семи участников группы BTS заразились COVID-19 в США 26.12.2021
Вышел трейлер третьего сезона "Атланты" 26.12.2021