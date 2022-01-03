Актер из "Псих-аута" Макс Жюльен умер в день своего рождения

1 января, в день своего 88-летия, скончался американский актер, продюсер, модельер и сценарист Макс Жюльен - Элвуд из "Псих-аута" Ричарда Раша, где его партнером был Джек Николсон, и создатель "Клеопатры Джонс" - культовой классики блэкспло.

Жюльен умер в своем доме в Лос-Анджелесе, передает Deadline со ссылкой на подтверждение от друзей артиста. Причина смерти не раскрывается.

Жюльен родился в Вашингтоне. Получив актерское образование, начал карьеру в нью-йоркском клубе. На экранах дебютировал в "Черном клановце" 1966-го.

В 73-м Жюльен сыграл главную роль в важнейшем для черной субкультуры фильме "Сутенер" (The Mack), R-ленте о противостоянии только что освободившегося из застенков молодого амбициозного, собственно, сутенера Голди коррумпированным полицейским. Цитаты из Max можно найти в кричалках практически всех важных рэперов - от ЭлЭл Кул Джея и Public Enemy до Снуп Догга.

Плюс на счету покойного "Отряд "Стиляги", "Напрямик", "Как стать игроком", "Один из нас", так далее.