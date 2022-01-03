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03.01.2022 10:25
Рубрика: Власть

Более 90 тысяч москвичей присоединились к проекту "День без турникетов"

Текст: Любовь Проценко
Более 90 тысяч москвичей присоединились к проекту "День без турникетов" в 2021 году. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Она рассказала: "Популярность проекта продолжает расти. В прошлом году аудитория увеличилась с 60 до 91,6 тысячи человек. Больше участников удалось привлечь в том числе благодаря онлайн-формату. Жители самых разных городов могли дистанционно познакомиться с работой 58 площадок - творческих пространств, производственных и технологических компаний. А всего у этой познавательной программы уже 460 организаций-партнеров".

Наталья Сергунина: В начале 2022 года в Москве стартует прием заявок на гранты для кинематографистов

В 2021 году к акции присоединилось много новых партнеров: было подписано еще 72 соглашения о сотрудничестве. Также был создан специальный раздел на сайте проекта, в котором любая компания может разместить информацию о своих экскурсиях. Для этого представителям предприятий достаточно заполнить регистрационную форму на сайте проекта в разделе "Стать партнером".

Так, в прошлом году участников пригласила лаборатория инженерного дизайна. Ее сотрудники занимаются комплексной разработкой инновационных технических решений - от идеи до выпуска готового продукта. Например, посетители узнали, как создается промышленное оборудование.

Одним из самых необычных мероприятий прошлого года стало посещение съемок фильма "Брат-3". Участники акции также побывали за кулисами Московского театра мюзикла и познакомились с его внутренним устройством. Посетители компании по производству сладостей узнали, как создаются шоколадные изделия и варятся начинки для конфет.

"В 2022 году акции пройдут в марте, мае, сентябре и декабре. Кроме того, на базе проекта мы планируем запустить специальные программы для помощи коммерческим компаниям - партнерам в привлечении посетителей на свои площадки", - рассказал Алексей Фурсин, руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Справка "РГ"

"День без турникетов" - городская акция, участники которой могут бесплатно посетить столичные инновационные центры и мастерские, технопарки, мануфактуры и ИТ-компании. Впервые акцию провели в 2012 году.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу dpir-press@mos.ru.

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