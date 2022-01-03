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Рубрика: Общество

Очки с оленьими рогами, шапку для бани и муравьиную ферму забывали пассажиры МЦД в минувшем году

Текст: Ирина Огилько

Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) забыли в поездах более 630 вещей в 2021 году. Среди самых необычных - шапка для бани, очки с оленьими рогами и муравьиная ферма. Об этом сообщает пресс-служба Московских центральных диаметров.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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"Более полумиллиона человек ежедневно пользуются МЦД. В среднем один-два пассажира в сутки из этого числа оставляют в поездах свои личные вещи. В 2021 году в поездах МЦД пассажиры оставили более 630 вещей. Чаще всего среди них встречаются стандартные предметы: шапки, пакеты, зонты, рюкзаки, нередко также оставляют телефоны и проездные карточки", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе МЦД посоветовали пассажирам перед выходом из поезда проверять вещи. Если все же забыли вещи, обратиться нужно в линейный отдел транспортной полиции.

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