Очки с оленьими рогами, шапку для бани и муравьиную ферму забывали пассажиры МЦД в минувшем году

Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) забыли в поездах более 630 вещей в 2021 году. Среди самых необычных - шапка для бани, очки с оленьими рогами и муравьиная ферма. Об этом сообщает пресс-служба Московских центральных диаметров.

"Более полумиллиона человек ежедневно пользуются МЦД. В среднем один-два пассажира в сутки из этого числа оставляют в поездах свои личные вещи. В 2021 году в поездах МЦД пассажиры оставили более 630 вещей. Чаще всего среди них встречаются стандартные предметы: шапки, пакеты, зонты, рюкзаки, нередко также оставляют телефоны и проездные карточки", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе МЦД посоветовали пассажирам перед выходом из поезда проверять вещи. Если все же забыли вещи, обратиться нужно в линейный отдел транспортной полиции.