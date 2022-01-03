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3 января 2022 г. 21:35
Общество
Текст: Артем Локалов

В Оренбургской области сгорел деревянный храм XIX века

Покровская церковь была построена в 1861-м году
Пожар в Покровском храме близ Оренбурга. Фото: youtube.com/Оренград ОренТВ.онлайн
Пожар в Покровском храме близ Оренбурга. Фото: youtube.com/Оренград ОренТВ.онлайн

Пожар произошел поздно веxером 2 января. Причины возгорания пока неизвестны.

Фото: Александр Чурбанов/пресс-служба Нижегородской епархии
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- По прибытию первых подразделений было установлено, что происходит горение внутри купольного помещения церкви. Также огнем затронута и кровля здания. Сотрудникам МЧС удалось в кратчайшие сроки локализовать возгорание и не допустить перехода огня на соседние строения, - говорится в официальном сообщении на странице регионального отделения МЧС Вконтакте.

Храм серьезно пострадал и пока неизвестно, возможно ли его восстановить.

Церковь в Подгородней Покровке возвели в 1861-м году, она действовала до 1930-го года, после чего там устроили зернохранлище, а затем закрыли совсем. Службы в Покровском храме возобновились 30 лет назад.

Темы дня:
#происшествия
#журнал Родина
#храмы