Больше 340 грузовиков скопились на границе с Грузией

Из-за ухудшения погоды на российско-грузинской границе оказался временно запрещен проезд для большегрузных автомобилей по Военно-Грузинской дороге. В результате рядом с КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии скопились больше 340 грузовиков, водители которых планировали проехать по дороге. Как сообщили в ГУ МЧС по республике, проезд будет ограничен до особого распоряжения.

- В районе КПП "Верхний Ларс" развернут пункт обогрева для водителей, где есть горячий чай и возможность зарядить мобильные устройства. На участке дороги от Владикавказа до КПП есть 4 стоянки для автотранспорта, общей вместимостью 500 единиц техники. Настоятельное рекомендуем участникам движения планировать свое передвижение в соответствии со складывающейся обстановкой, - отметили в пресс-службе МЧС по Северной Осетии.

Пока неизвестно, когда именно грузовики смогут двинуться на территорию Грузии.

Как сообщалось ранее, 27 декабря на границе с Грузией из-за частичного ограничения движения по Военно-Грузинской дороге скопились больше 2 тысяч грузовых автомобилей.