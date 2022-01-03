Больше 340 грузовиков скопились на границе с Грузией

Новости

Face Pay заработает на всех станциях МЦК в 2022 году 15:06
В Берлине анонсировали встречу внешнеполитических советников РФ, ФРГ и Франции 14:41
Президент РАН: Пандемия войдет в режим сезонных эпидемий с 2022 года 14:35
Умер трехкратный чемпион ОИ в тройном прыжке Виктор Санеев 14:23
Израиль вновь откроет границы для туристов 14:18
В 2022 году МЧС начнет регистрировать маломерные суда в электронном виде 14:00
СМИ: Британским военным в Эстонии приказали имитировать бурную деятельность 13:25
Очки с оленьими рогами, шапку для бани и муравьиную ферму забывали пассажиры МЦД в минувшем году 13:15
В минобороны Южной Кореи создан военно-космический отдел 13:10
В Азербайджане задержали застрелившего троих сослуживцев пограничника 12:47
В Минске пройдет прямая трансляция "Драгоценностей" из Большого театра России 12:38
СМИ: Канцлер ФРГ намерен взять диалог с РФ под свой контроль 12:29
В начале года пройдут учения стратегических ядерных сил России 12:13
Названа причина смерти трехкратного призера ОИ по волейболу Хамутцких 12:06
В Подмосковье скончались несколько человек от отравления алкоголем 11:48
Террористы "ИГ" напали на военную колонну в Сирии, есть погибшие 11:05
Проблема должников-двойников будет окончательно решена в июне этого года 10:59
В Омске возбудили дело об отравлении детей парами хлора 10:42
Овечкин догнал Йокинена по числу матчей в НХЛ 10:32
Суд прекратил дело москвички, отбивавшейся ножом от ревнивца 10:26
Мантуров рассказал о возможности производства иностранных вакцин в России 10:00
Вице-спикер ГД призвал перенести захоронения лидеров СССР с Красной площади 09:42
Тест на логику: проверьте уровень мышления вашего ребенка 09:30
Экономист оценил первые торги 2022 года и назвал справедливый курс рубля 09:23
Академик РАН Бокерия дал необычный совет переболевшим COVID-19 08:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Новые законы 2022 года: 100 тысяч за рождение и оплата дороги в роддом
Новые законы 2022 года: 100 тысяч за рождение и оплата дороги в роддом
03.01.2022 15:06
Рубрика: Общество

Больше 340 грузовиков скопились на границе с Грузией

Текст: Михаил Сухарев (Северная Осетия)

Из-за ухудшения погоды на российско-грузинской границе оказался временно запрещен проезд для большегрузных автомобилей по Военно-Грузинской дороге. В результате рядом с КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии скопились больше 340 грузовиков, водители которых планировали проехать по дороге. Как сообщили в ГУ МЧС по республике, проезд будет ограничен до особого распоряжения.

Фото: iStock
В ФТС прокомментировали сообщения о "пробке" на границе России с Китаем

- В районе КПП "Верхний Ларс" развернут пункт обогрева для водителей, где есть горячий чай и возможность зарядить мобильные устройства. На участке дороги от Владикавказа до КПП есть 4 стоянки для автотранспорта, общей вместимостью 500 единиц техники. Настоятельное рекомендуем участникам движения планировать свое передвижение в соответствии со складывающейся обстановкой, - отметили в пресс-службе МЧС по Северной Осетии.

Пока неизвестно, когда именно грузовики смогут двинуться на территорию Грузии.

Как сообщалось ранее, 27 декабря на границе с Грузией из-за частичного ограничения движения по Военно-Грузинской дороге скопились больше 2 тысяч грузовых автомобилей.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия

Главное сегодня

Президент РАН: Пандемия войдет в режим сезонных эпидемий с 2022 года
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Глава Минприроды: Полезные ископаемые в России никогда не закончатся
Экспресс-тесты для выявления пьяных водителей могут появиться у ГИБДД в этом году
Террористы "ИГ" напали на военную колонну в Сирии, есть погибшие
Что изменилось в противоковидных правилах и мерах
Православный календарь на 2022 год