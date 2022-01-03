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03.01.2022 13:52
Рубрика: Происшествия

На улице Сочи мужчина открыл огонь из автомата

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Полицейские в Сочи задержали 35-летнего мужчину, который посреди улицы начал стрелять в воздух из автомата и перепугал местных жителей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, оружие оказалось охолощенным.

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- Сотрудниками полиции установлен мужчина, который произвел выстрелы в воздух из оружия на одной из улиц города Сочи. В ходе досмотра у него изъят и направлен на экспертизу светошумовой охолощенный автомат, - говорится в сообщении ведомства.

Задержанного доставили в отдел полиции и опросили. Теперь решается вопрос о привлечении сочинца к ответственности. Мужчину могут привлечь по административной статье 20.13 КоАП РФ, которая запрещает стрельбу даже из охолощенного оружия вне специально отведенных для этого мест. Штраф составляет от 40 до 50 тысяч рублей, также изымается оружие и патроны к нему.

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