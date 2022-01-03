СК возбудил дело о жестоком убийстве мужчины в Симферополе

Следственный отдел по Киевскому району Симферополя ГСУ СК по РК и Севастополю возбудил уголовное дело о жестоком убийстве, совершенном в столице Крыма в первый день 2022 года.

В одном из домовладений было найдено тело 44-летнего мужчины, которому предположительно нанесли пять колото-резаных ударов ножом в область грудной клетки. Дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ.

- Сейчас следователи устанавливают лицо, причастное к совершению преступления, для чего допрашивают свидетелей и выясняют все детали происшествия, - уточнили в СК.

По одной из версий, убийство мог совершить кто-то из членов семьи, в домовладении которой произошла трагедия.