СМИ: Япония могла обсудить с МОК проведение Игр-2030 в Саппоро

Японские власти могли провести неофициальные консультации с представителями Международного олимпийского комитета (МОК) для проработки вопроса о проведении зимней Олимпиады в городе Саппоро в 2030 году. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на свои источники.

Как отмечают журналисты, указанные переговоры состоялись в декабре прошлого года. Не исключено, что японская сторона тем самым стремилась обеспечить себе преимущество в ходе борьбы за место организации предстоящего турнира. Среди конкурентов Саппоро значатся канадский Ванкувер и американский Солт-Лейк-Сити.

Япония имеет большой опыт проведения крупных спортивных состязаний. Так, Саппоро в 1972 году уже принимал зимнюю Олимпиаду. При этом в июле-августе 2021 года в Токио прошли, пожалуй, одни из самых необычных летних Игр, сроки проведения которых из-за коронавируса отложили на год.

Сами же соревнования пришлось организовывать с серьезными ограничениями, что было продиктовано борьбой с распространением опасной инфекции. Кстати, как показывали опросы общественного мнения, большинство населения Страны восходящего солнца выступало за отмену или перенос Токио-2020. Несмотря на это японское правительство не стало прислушиваться к мнению народа и в итоге решилось на открытие Олимпиады.

По данным агентства Kyodo, в случае с зимними Играми 2030 года ситуация несколько иная. Здесь японские чиновники, наоборот, намерены учитывать чаяния жителей северного губернаторства Хоккайдо, где располагается город Саппоро. Соотвествующие исследования общественного мнения планируется провести уже в марте этого года.