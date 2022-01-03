СМИ: Япония могла обсудить с МОК проведение Игр-2030 в Саппоро

Новости

Террористы ИГ напали на военную колонну в Сирии, есть погибшие 11:05
Проблема должников-двойников будет окончательно решена в июне этого года 10:59
В Омске возбудили дело об отравлении детей парами хлора 10:42
Овечкин догнал Йокинена по числу матчей в НХЛ 10:32
Суд прекратил дело москвички, отбивавшейся ножом от ревнивца 10:26
Мантуров рассказал о возможности производства иностранных вакцин в России 10:00
Вице-спикер ГД призвал перенести захоронения лидеров СССР с Красной площади 09:42
Тест на логику: проверьте уровень мышления вашего ребенка 09:30
Экономист оценил первые торги 2022 года и назвал справедливый курс рубля 09:23
Академик РАН Бокерия дал необычный совет переболевшим COVID-19 08:31
Венгерский эксперт Кохан предложил Западу наладить отношения с Москвой 08:20
Глава Минприроды: Полезные ископаемые в России никогда не закончатся 08:07
Академик РАН Лео Бокерия рассказал, как дожить до ста лет 07:58
Депутат Госдумы предложил размещать на алкоголе "страшные картинки" 07:33
Инфекционист Вознесенский не исключил новой волны COVID-19 в январе 06:17
Назван необходимый продукт для легких и нормального холестерина 05:35
Шеф Пентагона Остин заразился коронавирусом 05:22
АТОР: В России растет число зарубежных прививочных туров 05:00
Видео: Леопард Ониисан "спел" у Кравцовских водопадов 03:47
В Роспотребнадзоре рассказали о необычном симптоме COVID-19 у детей 03:45
Синоптики предупредили о морозах и снегопаде в Москве 5 января 03:10
Онищенко: Пандемия COVID-19 может закончиться к маю 02:35
Патриарх Кирилл призвал посещать храмы и носить маски 02:06
Байден и Зеленский обсудили контакты с Россией в сфере безопасности 01:47
Патриарх Кирилл провел отпевание своего брата протоиерея Николая Гундяева 01:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Новые законы 2022 года: 100 тысяч за рождение и оплата дороги в роддом
Новые законы 2022 года: 100 тысяч за рождение и оплата дороги в роддом
03.01.2022 09:52
Рубрика: В мире

СМИ: Япония могла обсудить с МОК проведение Игр-2030 в Саппоро

Текст: Александр Ленин

Японские власти могли провести неофициальные консультации с представителями Международного олимпийского комитета (МОК) для проработки вопроса о проведении зимней Олимпиады в городе Саппоро в 2030 году. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на свои источники.

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Чернышенко назвал города, которые могут принять Олимпиаду 2036 года

Как отмечают журналисты, указанные переговоры состоялись в декабре прошлого года. Не исключено, что японская сторона тем самым стремилась обеспечить себе преимущество в ходе борьбы за место организации предстоящего турнира. Среди конкурентов Саппоро значатся канадский Ванкувер и американский Солт-Лейк-Сити.

Япония имеет большой опыт проведения крупных спортивных состязаний. Так, Саппоро в 1972 году уже принимал зимнюю Олимпиаду. При этом в июле-августе 2021 года в Токио прошли, пожалуй, одни из самых необычных летних Игр, сроки проведения которых из-за коронавируса отложили на год.

Сами же соревнования пришлось организовывать с серьезными ограничениями, что было продиктовано борьбой с распространением опасной инфекции. Кстати, как показывали опросы общественного мнения, большинство населения Страны восходящего солнца выступало за отмену или перенос Токио-2020. Несмотря на это японское правительство не стало прислушиваться к мнению народа и в итоге решилось на открытие Олимпиады.

По данным агентства Kyodo, в случае с зимними Играми 2030 года ситуация несколько иная. Здесь японские чиновники, наоборот, намерены учитывать чаяния жителей северного губернаторства Хоккайдо, где располагается город Саппоро. Соотвествующие исследования общественного мнения планируется провести уже в марте этого года.

В мире Восточная Азия Япония

Главное сегодня

Глава Минприроды: Полезные ископаемые в России никогда не закончатся
Экспресс-тесты для выявления пьяных водителей могут появиться у ГИБДД в этом году
Венгерский эксперт Кохан предложил Западу наладить отношения с Москвой
Байден и Зеленский обсудили контакты с Россией в сфере безопасности
В Роспотребнадзоре рассказали о необычном симптоме COVID-19 у детей
Западная пресса больше не считает США демократией и предупреждает о гражданской войне
Что происходит с экономикой и финансами Турции