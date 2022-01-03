Умер автор музыки к "Улице Сезам" Стивен Лоуренс

Скончался Стивен Дж. Лоуренс, композитор "Улицы Сезам", самого известного детского шоу планеты. Как передает Variety, музыкант умер на 83-м году жизни в медицинском центре в Нью-Джерси, что подтвердила вдова артиста. Причина не указывается.

Лоуренс родился 5 сентября 1939 года. Более тридцати лет работал композитором, музыкальным редактором, дирижером и аранжировщиком на "Сезам", в общей сложности создав свыше трехсот композиций для шоу. Результат - три премии "Эмми".

Среди других проектов отошедшего - драма "Бей в барабан медленно", "Гора Фрэгглов" Хенсона, "Король-лягушонок" с Хелен Хант, "Красавица и чудовище" 1987-го - с Ребеккой Де Морней, комедия "Думаю о Дженнифер", масса других.