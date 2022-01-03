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03.01.2022 12:47
Рубрика: В мире

В Азербайджане задержали застрелившего троих сослуживцев пограничника

Текст: Юрий Когалов

Правоохранительные органы Азербайджана задержали пограничника, застрелившего накануне трех своих сослуживцев. Как сообщили в генпрокуратуре страны, в результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был обнаружен и задержан.

В Азербайджане пограничник застрелил троих сослуживцев

"В настоящее время продолжаются интенсивные следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего", - отметили в ведомстве, добавив, что руководство генеральной прокуратуры взяло уголовное дело под особый контроль.

Как ранее заявили в госпогранслужбе, 2 января сержант погранвойск по неизвестным причинам открыл огонь из служебного оружия и убил трех военнослужащих пограничной заставы. Бросив оружие, он скрылся с места происшествия.

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