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03.01.2022 12:03
Рубрика: Общество

В центре Москвы работает 90 катков

Текст: Ирина Огилько
В Центральном административном округе Москвы открыты 90 катков в парках, во дворах и на территориях образовательных учреждений. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы. 14 из них - с искусственным покрытием.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Самая большая ледовая арена с искусственным льдом - в Парке Горького. Открыт каток и на Красной площади: "ГУМ-каток" ежегодно становится одной из наиболее популярных площадок для активного отдыха горожан.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Катки с искусственным покрытием работают и в Таганском парке, парке "Красная Пресня", саду имени Баумана, саду "Эрмитаж", на площади Революции и в "Лужниках".

Три катка с искусственным льдом работают бесплатно. Один из них расположен в парке "Новослободский". Еще два открыты впервые по адресам: Большой Овчинниковский переулок, дом 11а и Стройковская улица, дом 2.

На площадке фестиваля "Путешествие в Рождество" на Школьной улице в Таганском районе открыт подиум для кёрлинга. Позаниматься на нем можно бесплатно по предварительной записи.

Площадки с натуральным льдом открыты в Делегатском и Екатерининском парках, парке "Красная Пресня", в саду "Эрмитаж".

Арены с естественным льдом работают и на территориях образовательных учреждений: в школах № 1297 (Мещанский район), № 1501 (Тверской район), в Романовской школе и в Центре развития детей и юношества "Пресня" (Пресненский район).

Во дворах Центрального округа всего залито 63 катка. 10 - в Пресненском районе, 13 - в Таганском. По семь ледовых площадок расположено во дворах Мещанского района и Хамовниках. Также покататься во дворах можно в Красносельском, Басманном, Тверском районах, Якиманке и Замоскворечье. Все площадки украшены гирляндами, баннерами и праздничной подсветкой.

В центре столицы есть и два катка на естественных водоемах - на Патриарших и Чистых прудах. Обязательное условие для их работы - толщина льда не менее 25 см. Специалисты еженедельно проводят замеры толщины льда, а при температурах воздуха близких к 0°С и выше - ежедневно. При выявлении толщины льда ниже допустимых значений катки будут незамедлительно закрыты.

Каток на Патриарших прудах - старейший в городе. Еще в XIX веке здесь проводили соревнования и устраивали праздники. Согласно городской легенде, Лев Толстой привозил на этот каток дочерей, а в романе "Анна Каренина" на Патриарших Левин искал Кити.

На катке на Чистых прудах с 1913 года проходили любительские соревнования по хоккею, который тогда только завоевывал популярность в России. И именно этот каток можно увидеть в одном из эпизодов фильма "Покровские ворота".

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