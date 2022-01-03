В Южной Корее зарегистрированы первые случаи смерти от "омикрона"

Новости

Вице-спикер ГД призвал перенести захоронения лидеров СССР с Красной площади 09:42
Тест на логику: проверьте уровень мышления вашего ребенка 09:30
Экономист оценил первые торги 2022 года и назвал справедливый курс рубля 09:23
Академик РАН Бокерия дал необычный совет переболевшим COVID-19 08:31
Венгерский эксперт Кохан предложил Западу наладить отношения с Москвой 08:20
Глава Минприроды: Полезные ископаемые в России никогда не закончатся 08:07
Академик РАН Лео Бокерия рассказал, как дожить до ста лет 07:58
Депутат Госдумы предложил размещать на алкоголе "страшные картинки" 07:33
Инфекционист Вознесенский не исключил новой волны COVID-19 в январе 06:17
Назван необходимый продукт для легких и нормального холестерина 05:35
Шеф Пентагона Остин заразился коронавирусом 05:22
АТОР: В России растет число зарубежных прививочных туров 05:00
Видео: Леопард Ониисан "спел" у Кравцовских водопадов 03:47
В Роспотребнадзоре рассказали о необычном симптоме COVID-19 у детей 03:45
Синоптики предупредили о морозах и снегопаде в Москве 5 января 03:10
Онищенко: Пандемия COVID-19 может закончиться к маю 02:35
Патриарх Кирилл призвал посещать храмы и носить маски 02:06
Байден и Зеленский обсудили контакты с Россией в сфере безопасности 01:47
Патриарх Кирилл провел отпевание своего брата протоиерея Николая Гундяева 01:15
Российских туристов предупредили о непогоде в Хургаде 01:06
В РПЦ не считают присоединение африканских приходов вторжением в Африку 01:05
С этого года установке подлежат только умные счетчики электричества 01:00
Суданский премьер-министр ушел в отставку 00:41
В Израиле одобрена 4-я доза вакцины для пожилых людей и медиков 02.01.2022
Шестеркин отразил все 38 бросков и был признан второй звездой матча НХЛ 02.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Новые законы 2022 года: 100 тысяч за рождение и оплата дороги в роддом
Новые законы 2022 года: 100 тысяч за рождение и оплата дороги в роддом
03.01.2022 09:26
Рубрика: В мире

В Южной Корее зарегистрированы первые случаи смерти от "омикрона"

Текст: Юрий Когалов
Зона тестирования на COVID-19 для иностранцев. Фото: Олег Кирьянов/РГ Зона тестирования на COVID-19 для иностранцев. Фото: Олег Кирьянов/РГ
Зона тестирования на COVID-19 для иностранцев. Фото: Олег Кирьянов/РГ

Два человека, заразившихся штаммом "омикрон", скончались в Южной Корее. Как отмечает агентство Ренхап, это первые летальные случаи, связанные с данным вариантом коронавируса.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Ученые выяснили, насколько "омикрон" опасен для легких

По данным органов здравоохранения, двое пациентов в возрасте 90 лет скончались во время лечения в больницах города Кванджу (330 км к югу от Сеула). И хотя у обоих был выявлен штамм "омикрон", пока точно неизвестно, стал ли он причиной их смерти, отмечает агентство.

Тем временем в стране за минувшие сутки было выявлено более 100 случаев заражения этим вариантом коронавируса, 90 процентов из них - завозные. Таким образом, общее число инфицированных "омикроном" достигло 1318 человек.

По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний, с начала пандемии в Южной Корее зарегистрировано более 642 тысяч случаев заражения коронавирусом, 5,7 тысячи человек скончались. В настоящее время в больницах в тяжелом состоянии находятся свыше 1 тысячи человек.

Как отмечают СМИ, в последнее время скорость распространения вируса, похоже, немного замедляется, поскольку правительство поддерживает жесткие правила социального дистанцирования. В середине ноября ограничения были ослаблены, но спустя месяц их пришлось ввести вновь из-за роста числа заболевших COVID-19 и распространения штамма "омикрон". Как минимум до середины января запрещено встречаться группами более четырех человек, кафе и рестораны могут работать только до 21.00.

В мире Восточная Азия Южная Корея Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Глава Минприроды: Полезные ископаемые в России никогда не закончатся
Венгерский эксперт Кохан предложил Западу наладить отношения с Москвой
Байден и Зеленский обсудили контакты с Россией в сфере безопасности
Онищенко: Пандемия COVID-19 может закончиться к маю
В Роспотребнадзоре рассказали о необычном симптоме COVID-19 у детей
Западная пресса больше не считает США демократией и предупреждает о гражданской войне
Что происходит с экономикой и финансами Турции