В Южной Корее зарегистрированы первые случаи смерти от "омикрона"

Два человека, заразившихся штаммом "омикрон", скончались в Южной Корее. Как отмечает агентство Ренхап, это первые летальные случаи, связанные с данным вариантом коронавируса.

По данным органов здравоохранения, двое пациентов в возрасте 90 лет скончались во время лечения в больницах города Кванджу (330 км к югу от Сеула). И хотя у обоих был выявлен штамм "омикрон", пока точно неизвестно, стал ли он причиной их смерти, отмечает агентство.

Тем временем в стране за минувшие сутки было выявлено более 100 случаев заражения этим вариантом коронавируса, 90 процентов из них - завозные. Таким образом, общее число инфицированных "омикроном" достигло 1318 человек.

По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний, с начала пандемии в Южной Корее зарегистрировано более 642 тысяч случаев заражения коронавирусом, 5,7 тысячи человек скончались. В настоящее время в больницах в тяжелом состоянии находятся свыше 1 тысячи человек.

Как отмечают СМИ, в последнее время скорость распространения вируса, похоже, немного замедляется, поскольку правительство поддерживает жесткие правила социального дистанцирования. В середине ноября ограничения были ослаблены, но спустя месяц их пришлось ввести вновь из-за роста числа заболевших COVID-19 и распространения штамма "омикрон". Как минимум до середины января запрещено встречаться группами более четырех человек, кафе и рестораны могут работать только до 21.00.