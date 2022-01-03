В какие игры можно поиграть в долгие новогодние праздники

В долгие новогодние каникулы, когда надоедает сидеть за столом и кататься с горки на "ватрушках", - самое время для неспешных, но очень азартных игр. О старых интеллектуальных забавах рассказывает лингвист Тамара Скок.

Для затравки предлагаем гостям, собравшимся за столом, продолжить новогоднюю пословицу или поговорку. Угадавший получит маленький приз - конфету, мандарин или новогоднюю игрушку. Итак, "Как Новый Год встретишь… (так его и проведешь/проживёшь)". "С нового году всё худое… (в воду)". "Нового счастья ищи, а старого… (не теряй)". "Новый год - к весне… (поворот)". "Год кончается, а зима… (начинается)". "Праздник придёт - гостей… (приведёт)". "Каковы гости - таков и… (праздник)". И совсем редкая пословица: "Бабам праздник хуже… (казни)". Месяц январь - зимы… (государь).

"После такой разминки можно переходить к играм посложнее, например, к составлению буриме, стихов по заданным рифмам. В буриме (франц. bouts rimes - "рифмованные окончания") тема стихотворения определяется заранее, рифмы подбираются нетривиальные, а зарифмованные слова должны означать разнородные понятия. Эта игра требует находчивости и остроумия, кроме того, она выявляет поэтические таланты участников. Начать можно с чего-нибудь простого (год - народ - мороз - принёс - холода - не беда - повстречать - провожать), а потом перейти к рифмам и темам посложнее", - цитирует Тамару Скок информационно-просветительский проект "Современный русский".

Другой способ потренировать мозги, а заодно и повеселиться - это шарады (франц. charade - "беседа, болтовня"). Загадываешь такое слово, которое можно разделить на несколько частей с самостоятельным смыслом. И потом дается описание (часто стихотворное) каждого элемента. В 19 веке такая игра была очень распространена среди дворян. "Литературные журналы содержали разделы, чаще всего именуемые "Смесь", в которых предлагались варианты шарад, - рассказывает лингвист. - Даже были авторы, которые занимались их составлением на регулярной основе. Так, современному читателю Александр Ефимович Измайлов вряд ли известен, а вот в пушкинское время его имя знали: издаваемый им журнал "Благонамеренный" предлагал публикации для приятного времяпрепровождения и чтения в кругу семьи. Были там и шарады, составленные лично Измайловым".

Вот примеры измайловских шарад, которые не так уж и легко разгадать:

Танцуя, первое мое употребляют,

С водой второе попивают,

А иногда и без воды,

И много от него бывает здесь беды;

На целом же переезжают

Чрез реку иль через канал -

Ужель, читатель, ты еще не угадал?

(па-ром)

Или:

Мой первый слог в дубраве,

Второй - сродни канаве,

Еще добавьте вы предлог,

Затем найдите третий слог:

Его отлично знает Тот, кто в бильярд играет.

А в целом - повесть это Великого поэта.

(Дуб-ров-с-кий)

Если в имени героя

Л на Н заменишь ты,

Королевич превратится

В реку дивной красоты.

(Елисей - Енисей)

Еще вариант скоротать вечерок в веселой компании - разгадывать анаграммы, и пытаться переставить буквы в слове так, чтобы получилась фамилия известного писателя или поэта. "Если будет сложно, можно давать подсказки из скобок: ФЕОД (английский писатель) - Дефо, ТОРБА (русская детская поэтесса) - Барто, ФУГА (немецкий писатель-сказочник) - Гауф, НЕРВ (французский писатель-фантаст) - Верн, РИНГ (русский писатель) - Грин, МАК + ШАР (русский детский поэт и переводчик) - Маршак, КИТ + РИС (королева детективов) - Кристи, ОРЕХ + ЗАД (русский поэт, переводчик) - Заходер, ДА + НЕТ (итальянский поэт) - Данте, КРЕН + СОВА (русский поэт) - Некрасов", - предлагает подборку анаграмм Тамара Скок.

Усложняем задание: играем на скорость, угадывая литературные омонимы. Попробуйте:

1. единица собрания сочинений и имя юного героя Марка Твена (Том);

2. терпение, стойкость и цитата (выдержка);

3. купол церкви и раздел книги (глава);

4. сыщик и литературное произведение о запутанных преступлениях (детектив);

5. фамилия "железной леди" и подружки Тома Сойера (Тэтчер);

6. яркое представление и английский писатель (Шоу);

7. марка отечественного автомобиля и богиня красоты в русской мифологии (Лада);

8. город Золотого кольца России и персонаж романа "Война и мир" (Ростов);

9. оборона в рукопашном бою и русский поэт (Блок);

10. результат умножения и плод писательского труда (произведение);

11. геометрическая кривая и художественное преувеличение (гипербола).