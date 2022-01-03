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03.01.2022 13:10
Рубрика: В мире

В минобороны Южной Кореи создан военно-космический отдел

Текст: Олег Кирьянов

В структуре Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея (ОКНШ ВС РК) создан специальный Военно-космический отдел, который занимается использованием космоса в военных целях. В 2030 г. отдел превратится уже в отдельное командование.

Фото: Олег Кирьянов/РГ
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О структурных изменениях в ОКНШ ВС РК заявил сегодня представитель министерства обороны Южной Кореи. По его словам, новый отдел будет заниматься выработкой стратегии ведения боевых действий с задействованием возможностей космического пространства, всеми иными направлениями, которые подразумевают использование космоса в военных целях. Отдел будет работать в тесной координации с командованиями родов войск ВС РК - Сухопутных войск, Военно-морских и Военно-воздушных сил.

"Ведущие космические державы, включая США, Китай, Россию, Японию и другие, заметно наращивают бюджет, направленный на достижение военного превосходства в космосе и развивают соответствующие технологии, - заявил представитель ОКНШ ВС РК. - Наши вооруженные силы также намерены активизировать усилия в организационной сфере и по части подготовки кадров, чтобы создать специальное подразделение по ведению боевых действий в космосе в структуре ВВС, управлению действиями работающих в военных интересах спутников, формированию спутниковой сети по сбору информации", - добавил он.

Стало также известно, что к 2030 г. Военно-космический отдел ОКНШ ВС РК собираются значительно расширить в полномочиях и создать на его базе уже отдельное командование.

Напомним, что в последние годы Южная Корея существенно активизировала свои усилия по части освоения космоса, включая военное направление. Так, в октябре прошлого года РК почти смогла самостоятельно вывести на орбиту спутник, который был доставлен созданной корейцами ракетой-носителем. Летом прошлого года Южная Корея также произвела успешный запуск баллистических ракет с подводной лодки. В апреле же США по просьбе Сеула согласились снять все ограничения, которые были наложены на Южную Корею по части использования космоса.

В мире Восточная Азия Южная Корея Общество Космос

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