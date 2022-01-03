Венгерский эксперт Кохан предложил Западу наладить отношения с Москвой

По словам эксперта, Россия близка Западу. "С цивилизационной точки зрения, Россия - это "крайний случай Запада", - считает Кохан.

"Тот, кто съездит во Владивосток, убедится, что Европа заканчивается не в восточной Польше, а у берегов Японского моря", - отметил он, добавив, что в России государство строится по европейскому образцу. Есть оппозиция, множество СМИ, свобода вероисповедания, предпринимательства.

Эксперт также назвал абсурдной постановку знака равенства между Россией и Китаем, который он считает "противоположным полюсом" для Запада. Несмотря на отсутствие различных свобод, Кохан признает эффективность китайской системы. "Что это такое, как не конкурирующая модель?" - отмечает аналитик.

Кохан призвал западных лидеров уменьшить зависимость от КНР и вступить в диалог с Москвой, чтобы не "вести холодную войну на два фронта".

Стоит отметить, что эксперты на Западе уже неоднократно обращали внимание своих лидеров на невозможность противостояния сразу и РФ, и Китаю, призывали вбить клин между Москвой и Пекином, наладив отношения с одной из стран. При этом чаще всего выбор, как и в последнем случае, падал на Россию.