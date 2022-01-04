Американский истребитель F-35 впервые посадили на "брюхо" из-за отказа шасси

Южнокорейскому пилоту пришлось совершить практически подвиг в попытке спасти новейший американский истребитель-"невидимку" F-35А, у которого не вышли сразу все шасси. Машину пришлось сажать на фюзеляж. ВВС Республики Корея приостановили полеты всех имеющихся F-35 до выяснения причин, спровоцировавших экстренную ситуацию.

Как сообщили местные СМИ, инцидент с самолетом южнокорейских ВВС F-35А произошел сегодня на военно-воздушной базе РК в городе Сосан, где базируется 20-е боевое летное соединение. В 12 часов 51 минуту по местному времени в ходе выполнения учебного полета пилот зафиксировал неполадки в системе бортовой электроники истребителя F-35А, в результате чего произошел отказ сразу всех шасси.

Несмотря на большую опасность для пилота он принял решение попытаться спасти машину, посадив ее на фюзеляж на взлетно-посадочной полосе (ВПП) военного аэродрома (так называемая "посадка на брюхо").

Пока самолет вырабатывал в воздухе ресурс топлива, наземные службы военной базы покрыли ВПП специальной пеной, которая снижает трение и уменьшает возможность возгорания, кроме того, к полосе были стянуты пожарные машины и кареты скорой помощи.

Пилоту пришлось совершить почти подвиг, так как он сумел посадить истребитель на фюзеляж, избежав пожара и при этом сам остался жив. По словам представителя министерства обороны РК, состояние летчика нормальное, его жизнь вне опасности. Было также отмечено, что благодаря специальной пене, а также мастерству пилота корпус истребителя не получил серьезных повреждений.

"До настоящего момента не было официальных случаев вынужденной посадки F-35 на фюзеляж. Получается, что наш случай - первый в истории", - сообщило информагентство "Ёнхап", приведя слова источника в военном ведомстве РК.

Министерство обороны Южной Кореи также заявило, что совместно с американскими специалистами начало расследование причин, которые вызвали неполадки и спровоцировали экстренную посадку. До окончания расследования и получения итоговых выводов использование всех F-35 в ВВС Южной Кореи приостановлено.

Напомним, что Южная Корея закупила у США в общей сложности 40 машин F-35, которые поступили в местные ВВС. Данная сделка стала крупнейшим в истории РК оборонным контрактом. На эти машины Сеул потратил более 7 миллиардов долларов. Несмотря на огромную стоимость истребителей США пятого поколения, в Южной Корее посчитали, что для противостояния КНДР им необходимы "самолеты-невидимки", которые стали заменять устаревшие истребители F-4 и F-5, находившиеся на вооружении ВВС РК.