Двое израильских военных погибли при крушении вертолета

Израильский военный вертолет потерпел крушение в Средиземное море у берегов города Хайфа. Об этом сообщила армия обороны страны. ЧП произошло в понедельник вечером.

Отмечается, что два офицера погибли, еще один получил ранения средней степени тяжести. Вертолет совершал тренировочный полет, передает РИА Новости.

По информации издания Jerusalem Post, в вертолете находились два пилота и патрульный. Последний был спасен доставлен в больницу. Известно также, что поиски двух пилотов заняли много времени. После реанимационных мероприятий было объявлено об их смерти.