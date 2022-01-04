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Рубрика: В мире

Двое израильских военных погибли при крушении вертолета

Израильский военный вертолет потерпел крушение в Средиземное море у берегов города Хайфа. Об этом сообщила армия обороны страны. ЧП произошло в понедельник вечером.

Министр полиции Мадагаскара проплыл 12 часов в море после крушения вертолета

Отмечается, что два офицера погибли, еще один получил ранения средней степени тяжести. Вертолет совершал тренировочный полет, передает РИА Новости.

По информации издания Jerusalem Post, в вертолете находились два пилота и патрульный. Последний был спасен доставлен в больницу. Известно также, что поиски двух пилотов заняли много времени. После реанимационных мероприятий было объявлено об их смерти.

В мире Ближний Восток Израиль Авиакатастрофы

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