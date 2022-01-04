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04.01.2022 14:46
Рубрика: Власть

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" будет выпускать гражданские беспилотники

Текст: Дмитрий Гончарук
В корпорации "Тактическое ракетное вооружение" намерены наладить производство гражданских беспилотных аппаратов. Об этом ее генеральный директор Борис Обносов рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Фото: Евгений Паулин/РИА Новости Фото: Евгений Паулин/РИА Новости
Фото: Евгений Паулин/РИА Новости

Корпорации 24 января исполняется 20 лет. Она объединяет 38 предприятий, в которых работает 55 тысяч человек.

"На первом этапе удалось сохранить базовые предприятия - ядро будущей корпорации, но и потом развить его", - отметил Путин. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

"Основная наша ниша - авиационные средства поражения - практически 100 процентов. Где-то процентов 70 - морское оружие, и частично космос", - рассказал Обносов. Он отметил, что корпорации удалось "вытянуть достаточно много слабых предприятий", а средняя зарплата по корпорации в целом - 65 тысяч рублей.

Глава государства поинтересовался у него, как развивается гражданская часть производства.

Фото: РГ
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"Да, я об этом тоже иногда шучу, что сложно сделать ракеты многоразовыми и так далее. Но, тем не менее, Вы помните, когда Вы были два года тому назад на "МАКС" и Вы ходили с президентом Турции Эрдоганом, мы показывали тогда такой скелет, я обратил внимание, где суставы сделаны из композитных материалов. Потому что сегодня в основном для этих суставов используется титан, но он имеет ограниченные сроки пользования и тяжелее в человеческую ткань вживляется. Сегодня мы прошли сертификацию, готовим цех по производству таких суставов и думаем, что за этим очень большая ниша", - рассказал глава корпорации.

Кроме того, развито производство медоборудования, а предприятие "Авангард" в Сафонове выпускает трубы для ТЭЦ из композитных материалов.

"На сегодняшний день мы смотрим производство в том числе и гражданских беспилотников, которые могут использоваться в качестве такси, для перевозки, в том числе грузов. Поэтому к 2025 году не 30, но 28 процентов, я думаю, "гражданки" мы сделаем. Я хочу обещать только то, что реально", - подчеркнул Борис Обносов.

"Очень хорошо", - отреагировал президент.

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