На платформе "Бумеранг" будут создавать боевые машины

Колесная межвидовая унифицированная платформа "Бумеранг" может стать базовой при создании другой военной и специальной техники. Об этом сообщил гендиректор Военно-промышленной компании Александр Красовицкий.

"Это не проблема. Еще на стадии защиты технического проекта подразумевалось создание семейства машин, включающего колесные БМП, БТР, бронированные ремонтно-эвакуационные машины, командирскую машину и так далее, - заявил он агентству "Интерфакс". - Платформа "Бумеранг" потому и называется "унифицированной", что на ее базе можно создавать и будут создаваться различные по назначению и оснащению колесные боевые и специальные машины".

Красовский рассказал, что сейчас компания выходит на финишную прямую в рамках опытно-конструкторской работы "Бумеранг". По его словам, в эту платформу заложен прорыв инженерной мысли. А еще эта машина практически робот. Поэтому наработки по ней будут использоваться и в других новых проектах.

К тому же "Бумеранг" получил литеру "О". "Это означает, что заинтересованные ведомства могут использовать платформу для размещения на ее базе вооружения и военной техники", - объяснил Красовицкий. Ранее он уже говорил, что унифицированная межвидовая колесная бронированная платформа "Бумеранг" позволяет монтировать на нее комплекс вооружения с пушкой наподобие той, что установлена на самоходной установке 2С25 "Спрут-СД".