Ракетный залп истребителей ВКС России показали на видео

В Сети появилось видео одновременного запуска восьми ракет на тренировке российских истребителей.

На съемки этого рекорда представителей Гиннесса не пригласили, но, мне кажется, событие вошло бы в книгу как самый массовый пуск управляемых ракет "воздух-воздух", написал опубликовавший ролик Fighterbomber. "Мишень М-6 была разорвана просто в лоскуты", - добавил он.

- Ближний к нам истребитель еще из пушки добавляет после запуска. И другие тоже, - подметил внимательный зритель.

Парашютная малогабаритная мишень М-6 напоминает авиабомбу метровой длины и предназначена для оценки точности стрельбы по воздушным целям и тренировок летного состава. Мишень снабжена парашютом с радиолокационным отражателем и факелом двойного назначения. Он помогает навестись на цель ракетам с тепловыми ГСН и облегчает визуальное наблюдение за целью.