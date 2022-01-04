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04.01.2022,  
11:44
Текст:  Антон Валагин

Ракетный залп истребителей ВКС России показали на видео

В Сети появилось видео одновременного запуска восьми ракет на тренировке российских истребителей.

Фото: Виктор Толочко \ РИА Новости
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На съемки этого рекорда представителей Гиннесса не пригласили, но, мне кажется, событие вошло бы в книгу как самый массовый пуск управляемых ракет "воздух-воздух", написал опубликовавший ролик Fighterbomber. "Мишень М-6 была разорвана просто в лоскуты", - добавил он.

- Ближний к нам истребитель еще из пушки добавляет после запуска. И другие тоже, - подметил внимательный зритель.

Парашютная малогабаритная мишень М-6 напоминает авиабомбу метровой длины и предназначена для оценки точности стрельбы по воздушным целям и тренировок летного состава. Мишень снабжена парашютом с радиолокационным отражателем и факелом двойного назначения. Он помогает навестись на цель ракетам с тепловыми ГСН и облегчает визуальное наблюдение за целью.

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