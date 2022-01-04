Умер актер Владимир Городничев

3 января скончался советский, российский актер театра и кино Владимир Городничев. Некролог опубликован на сайте Ивановского областного драматического театра, в котором артист служил с 1973 года.

"Ушел из жизни Владимир Константинович Городничев. Актер классической театральной школы, ведущий мастер сцены. Владимир Константинович сыграл множество ролей отечественного и зарубежного репертуара, неоднократно снимался в кино", - говорится в нем.

Городничев родился 25 мая 1947 года. В 1973-м закончил ГИТИС и был приглашен в Ивановский драмтеатр. Многие годы успешно занимался педагогической деятельностью в Ивановском колледже культуры, где вел занятия по сценическому движению, включая фехтование. Являясь прямым учеником Аркадия Немировского - одного из основоположников Московской школы сценического боя и фехтования, Владимир Константинович обучал этому искусству своих студентов, являлся постановщиком "боевых" сцен в спектаклях театра.

В числе экранных работ - Данила Никитич, главная мужская роль в "Сказке о купеческой дочери и таинственном цветке" Владимира Грамматикова. Эта лента, снятая кинематографистами СССР, Бельгии и Германии, взяла приз МКФ в Каире. Так же Городничев отметился в советско-польской социальной драме Кшиштофа Занусси "Люк".