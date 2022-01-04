В центре Москвы дворники сбросили снег и лед на женщину с ребенком

Мещанская межрайонная прокуратура проводит проверку после обращения матери малолетней девочки в больницу. Со слов женщины, дочь получила ушибы в центре Москвы, когда они выходили из подъезда дома на Садовой-Сухаревской. В это время дворники чистили снег на крыше.

Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, прокуроры установят обстоятельства и причины произошедшего, после чего будет дана оценка безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения, а также приняты меры прокурорского реагирования.

На кадрах с камеры наблюдения, установленной на доме видно, как из подъезда выходит женщина с девочкой на руках. В это время перед подъездом стоит дворник, который должен предупреждать людей об опасности, но он, судя по кадрам, смотрит в это время в свой телефон. В этот момент рядом с женщиной падает одна глыба льда и снега, а вторая летит им уже на голову. Только в это время дворник бросается к женщине, видимо, пытаясь прикрыть ее от снега и льда.