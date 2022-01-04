В Ульяновске спасли примерзшую к крыше дома собаку: животное находилось на кровле приблизительно два-три дня.

Необычную спасательную операцию провели сотрудники управления гражданской защиты Ульяновска. Как сообщил начальник управления Андрей Тамбовский, ЧП произошло на улице Пушкарева. За помощью к спасателям обратилась хозяйка собаки.

По словам Тамбовского, отдолбить примерзшее к крыше животное удалось с применением специального оборудования.

Освобожденному из ледяного плена домашнему любимцу требуется помощь ветеринаров - у животного повреждены задние лапы. Кроме того, собака получила сильное переохлаждение. Хозяйка обещала позаботиться о питомце.