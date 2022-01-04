В Петербурге при пожаре погиб известный историк Владимир Яранцев

В Петербурге во время пожара на Дачном проспекте погиб историк Владимир Яранцев, сообщает KP.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным городского управления МЧС, в трехкомнатной квартире выгорела одна комната площадью 10 квадратных метров. В квартире находились два человека - Владимир Яранцев и его жена. Супругу удалось спасти, она госпитализирована с отравлением продуктами горения.

Владимир Яранцев долгие годы работал в СПбГУ, имел звание профессора. Его перу принадлежит энциклопедия "Три века Санкт-Петербурга". В последние годы Яранцев организовывал пешеходные и автобусные экскурсии, они настолько полюбились петербуржцам и гостям города, что поклонники таланта историка даже основали небольшое фан-сообщество в соцсети "ВКонтакте".

В декабре прошлого года стало известно: Яранцев и его супруга тяжело болеют и нуждаются в постоянном уходе. По предварительным данным, сам ученый потерял возможность самостоятельно передвигаться, ему было 72 года. Также известно, что квартира супругов была сильно захламлена.