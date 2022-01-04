Под Геленджиком река подтопила 70 придомовых территорий

В горах Кубани после таяния снега и прошедших в последние двое суток сильнейших дождей оказались переполненными местные реки. В настоящее время в расположенном примерно в 50 километрах от Геленджика черноморском селе Архипо-Осиповка подтоплено около 70 придомовых территорий, которые находятся в зоне разлива реки Вулан.

Об этом сегодня днем в своем Telegram-канале сообщил мэр города-курорта Алексей Богодистов.

"Чтобы не подвергать людей никаким рискам, приняли решение эвакуировать жителей из подтопленных районов, - написал глава муниципалитета. - В санатории "Архипо-Осиповка" сейчас находятся 14 человек. Два местных жителя, в силу слабого здоровья, перевезли в сельскую больницу. Большую работу проводит администрация округа: эвакуированные находятся в тепле, обеспечены питанием".

По словам главы Геленджика, сейчас уровень воды снижается. По заявкам жителей производится откачивание воды с участков.

"Ситуацию держу на личном контроле, - отметил мэр. - Все праздничные дни в режиме повышенной готовности находятся силы и средства управления ГОиЧС администрации Геленджика.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, затопление части села произошло "в результате схода дождевого паводка и подпора воды из акватории Черного моря". В ведомстве уточнили, что проведена превентивная эвакуация 16 человек.

На месте происшествия в данный момент работают от РСЧС - 67 человек и 21 единицы техники, от МЧС России - 23 человека личного состава и 10 единиц техники.

В Главном управлении МЧС по региону оперативный штаб функционирует в круглосуточном режиме. Проводится мониторинг уровня воды в реке (она начала спадать) по трем датчикам.

Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.