В Совфеде сравнили США с рассыпающимся карточным домиком

У президента США Джо Байдена не получится вернуть его стране имидж "правового прозрачного демократического" государства, считает российский сенатор Алексей Пушков.

"Байдену не удастся восстановить прежний образ США как правового прозрачного демократического государства. Этот образ и прежде был ложным, но после скандальных выборов 2020 года он рухнул окончательно. И все чаще к нему добавляются новые штрихи", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

По его мнению, в свете разоблачений о массовом разворовывании помощи пострадавшим от ковида Соединенные Штаты выглядят как распадающийся "карточный домик". "Одноименный сериал The House of Cards был как раз об этом - о глянцевой видимости и о скрытой за ней сущности - весьма неприглядной", - напомнил политик.